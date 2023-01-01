Как избавиться от похмелья: рецепт Елены Малышевой

Эксперт передачи “Жить здорово!” убеждена: рассол

после застолья пить бесполезно, а спиртные напитки в таком состоянии строго

противопоказаны. На утро после “алкогольного” Нового года главная

задача — быстрее вывести из организма токсические вещества. Елена Малышева рекомендует

проверенный рецепт, который помогает избавиться от похмелья быстро.

Этот метод широко известен во всем мире, но почему-то не все

о нем помнят. Лучший помощник в борьбе с алкогольной интоксикацией — чистая

питьевая вода. Нужно стараться поглощать как можно больше жидкости, желательно литрами, причем она

должна быть без примесей. Кофе, чай, компот, сок и газировку отложите до лучших

времен.

Хорошим дополнением к чистой воде Елена Малышева считает

таблетку аспирина. По мнению доктора, этот препарат нейтрализует токсическое

вещество распада алкоголя, а еще снимает головную боль. Вот и все — рецепт

простой, польза — колоссальная.

Заменять аспирин парацетамолом медики не рекомендуют из-за химического состава. На фоне

алкогольного отравления он может навредить клеткам печени даже при отсутствии хронических заболеваний.

Иногда похмелье после Нового года провоцирует

хронические заболевания внутренних органов вплоть до смерти. Если мучают

судороги и непрекращающаяся рвота, лучше немедленно показаться врачу. В

больницах обычно ставят капельницы, они помогают по тому же принципу, что и

рецепт Елены Малышевой. Так блокируются последствия обезвоживания организма,

ведь алкоголь оказывает диуретический эффект.