 

Путин поручил создать центры по разработке беспилотников в России

01.01.2023, 4:20, Новости дня
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Систему научно-производственных центров испытаний и компетенций беспилотных авиационных систем создадут в России, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству создать систему центров испытаний и компетенций для развития беспилотных авиационных систем, в том числе на базе автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы».

Список поручений Путина опубликован на сайте Кремля.

Также руководству страны предстоит сформировать систему сертификации таких беспилотных систем, их компонентов, комплектующих, лицензирования разработки и производства.

При этом нужно предусмотреть оптимизацию сертификации и лицензирования.

Кроме того, президент поручил создать систему непрерывной подготовки в сфере беспилотников, для этого привлекаются Агентство инициатив по продвижению новых проектов и Агентство развития профессионального мастерства.

Это поручение необходимо исполнить к 1 июня 2023 года.

Ранее в декабре президенту на выставке вооружений в Национальном центре управления обороной страны (НЦУО) показывали разведывательную беспилотную платформу.

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас подразделениям уровня роты и даже взвода необходимо иметь собственные легкие беспилотники видовой разведки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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