Названы время и место похорон Папы Римского на покое Бенедикта XVI

Похороны Папы Римского на покое Бенедикта XVI планируется провести в начале января 2023 года, объявил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Похороны состоятся на площади Святого Петра 5 января, церемонию возглавит Папа Римский Франциск, сообщил Бруни, передает ТАСС.

Напомним, Бенедикт XVI скончался 31 декабря, ему было 95 лет.

Он жил в последние годы в качестве почетного папы на покое в бывшем монастыре в Ватикане.

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