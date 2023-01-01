Названы время и место похорон Папы Римского на покое Бенедикта XVI
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Похороны Папы Римского на покое Бенедикта XVI планируется провести в начале января 2023 года, объявил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Похороны состоятся на площади Святого Петра 5 января, церемонию возглавит Папа Римский Франциск, сообщил Бруни, передает ТАСС.
Напомним, Бенедикт XVI скончался 31 декабря, ему было 95 лет.
Он жил в последние годы в качестве почетного папы на покое в бывшем монастыре в Ватикане.
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