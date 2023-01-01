 

Названы время и место похорон Папы Римского на покое Бенедикта XVI

01.01.2023, 4:20, Новости дня
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Похороны Папы Римского на покое Бенедикта XVI планируется провести в начале января 2023 года, объявил руководитель службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Похороны состоятся на площади Святого Петра 5 января, церемонию возглавит Папа Римский Франциск, сообщил Бруни, передает ТАСС.

Напомним, Бенедикт XVI скончался 31 декабря, ему было 95 лет.

Он жил в последние годы в качестве почетного папы на покое в бывшем монастыре в Ватикане.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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