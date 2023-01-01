ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в Красном Лимане

В ходе специальной военной операции ВКС РФ уничтожили три пункта временной дислокации иностранных наемников в районах населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва ДНР, информирует министерство обороны РФ.

За сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях и военная техника в 92 районах, передает Telegram-канал ведомства.

На Купянском направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. На Красно-Лиманском направлении удалось ликвидировать до 140 украинских военных, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Донецком направлении за сутки уничтожено более 80-ти украинских военных. Также уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Серебрянка ЛНР уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

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