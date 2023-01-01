 

«Мы входили в европейскую семью, а она оказалась семьёй ЛГБТ»: Орбан объявил о выходе Венгрии из ЕС

01.01.2023, 3:33, Разное
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Венгрия приняла решение о выходе из Евросоюза. Об этом в ходе новогоднего обращения к гражданам сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Политик посетовал, что страна была обманом втянута в европейское сообщество, а данные ей обещания из Брюсселя не были исполнены.

«Мы входили в европейскую семью, а она оказалась семьёй ЛГБТ, где вместо папы и мамы ребёнку навязывают пронумерованных как в концлагере родителей. Венгерская нация никогда не соглашалась на содомию, поэтому нам с Брюсселем больше не по пути. Мы немедленно начинаем процедуру выхода из ЕС», – сказал глава венгерского правительства. 

В своей речи премьер-министр затронул экономические и политические причины такого решения.

«Мы можем и должны налаживать отношения с такими ведущими странами мира как Китай, Индия, Россия, Иран, Сербия. Вместо этого нам запрещают покупать у них высокотехнологичные товары. Выход из ЕС снимает эти ограничения и позволит вести нам самостоятельную политику», – подчеркнул Орбан.

Процедура выхода их Евросоюза будет начата венгерским парламентом 2 января, а фактическое пребывание в составе ЕС будет завершено к маю 2023 года.

«Это будет наш день победы», – заключил политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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