 

Путин поручил определить зоны пространства в воздухе для беспилотников

01.01.2023, 2:59, Новости дня
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В РФ планируется определить категории зон воздушного пространства для полетов беспилотных судов, соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству создать благоприятные условия для развития рынка беспилотников. Для этого необходимо определить зоны воздушного пространства в зависимости от уровня их доступности для полетов таких судов, сообщается на сайте Кремля.

Также президент поручил определить параметры использования аппаратов, оснащаемых в обязательном порядке оборудованием, предназначенным для предотвращения столкновений, выделить частотные диапазоны для единой инфраструктуры управления беспилотными системами с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации.

Ответственным предстоит представить доклад по этой теме главе государства до 15 апреля 2023 года и предоставлять такие каждые полгода.

Путин поручил утвердить план государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы российского производства до 2030 года. В нем должно быть предусмотрено наращивание объема поставок для удовлетворения потребностей органов власти, госкорпораций, госкомпаний и хозяйственных обществ.

Также в субботу глава государства поручил создать в стране систему научно-производственных центров по разработке беспилотных аппаратов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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