 

В Подмосковье нашли живого мужчину с ножом в груди

01.01.2023, 2:59, Новости дня
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В городе Хотьково в Московской области в автомобиле нашли мужчину, у которого торчал нож из груди, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Очевидец обнаружил мужчину в машине с ножом в груди, он сразу же вызвал скорую помощь, и позвонил в полицию, пишут «Известия».

Раненого мужчину госпитализировали. По предварительным данным, он сейчас находится в реанимации.

Проводится проверка.

В октябре в Подмосковье у кафе в городе Краснознаменск произошла массовая драка с поножовщиной, погиб один человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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