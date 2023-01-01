В Подмосковье нашли живого мужчину с ножом в груди

В городе Хотьково в Московской области в автомобиле нашли мужчину, у которого торчал нож из груди, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Очевидец обнаружил мужчину в машине с ножом в груди, он сразу же вызвал скорую помощь, и позвонил в полицию, пишут «Известия».

Раненого мужчину госпитализировали. По предварительным данным, он сейчас находится в реанимации.

Проводится проверка.

В октябре в Подмосковье у кафе в городе Краснознаменск произошла массовая драка с поножовщиной, погиб один человек.

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