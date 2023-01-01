В Подмосковье нашли живого мужчину с ножом в груди
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В городе Хотьково в Московской области в автомобиле нашли мужчину, у которого торчал нож из груди, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Очевидец обнаружил мужчину в машине с ножом в груди, он сразу же вызвал скорую помощь, и позвонил в полицию, пишут «Известия».
Раненого мужчину госпитализировали. По предварительным данным, он сейчас находится в реанимации.
Проводится проверка.
В октябре в Подмосковье у кафе в городе Краснознаменск произошла массовая драка с поножовщиной, погиб один человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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