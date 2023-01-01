Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил российских граждан с наступающим Новым годом, и рассказал, почему в уходящем году началась спецоперация на Украине.

«Совсем скоро наступит 2023 год. По традиции мы встречаем его в кругу близких и родных людей. Вместе подводим итоги года минувшего. Для нашей страны и для каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным. Мы больше не могли смотреть на то, как киевский режим подвергает людей на Донбассе геноциду, обстрелам, блокаде. Взращивает в Украине ненависть к России, вообще ко всему русскому. «Своих не бросаем» стало девизом уходящему году», – сказал он в видеообращении.

Ролик доступен в Telegram-канале зампреда Совбеза.

Он добавил, что Россия «распахнула двери родного дома» для своих братьев и сестер, и «открыла им свое сердце». СВО, по утверждению Медведева, помогает не только отстоять право на родной язык, традиции и культуру, но и преследует цель положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве.

Зампред Совбеза подчеркнул, что эта цель будет обязательно достигнута.

Медведев напомнил, что в последние часы уходящего года российские солдаты, офицеры и добровольцы защищают Родину, многие из них находятся в бою. Он отметил, что мысли россиян с теми, кто «свято верен своему долгу», и сражается с «темными силами киевских нацистов».

Медведев выразил благодарность героям современной РФ за их мужество, самоотверженность и стойкость, а также за готовность самопожертвованию.

Он предупредил, что 2023 год также не будет легким, враги РФ продолжат попытки сломить ее, подчинить своей воле, но, по мнению зампреда СБ России, у них ничего не получится.

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда. А в правде победа», – подчеркнул Медведев.

Он призвал делать все, чтобы жизнь граждан страны, в том числе на новых территориях, была благополучной и безопасной, и также пожелал успехов и всего самого доброго в наступающем году.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам, но в этот раз не на фоне Кремля, а вместе с военными.

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