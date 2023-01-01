 

Британский король объявил о желании стать королевой

01.01.2023, 2:33, Разное
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В ходе новогоднего обращения к гражданам король Великобритании Карл III сообщил о своём намерении сменить пол на женский. По мнению монарха, время диктует необходимость следовать современным трендам, а королевы были более успешными в периоды правления нежели короли.

Карл III сказал, что ему тяжело решиться на этот шаг, но он должен руководствоваться интересами британской империи.

«Все британцы уже более ста лет жили под мудрым началом королевы, это отражено и в нашем гимне, где говорится, что нужно хранить именно королеву. Поэтому я с удовольствием ложусь под скальпель, чтобы стать новой королевой Великобритании», – сообщил монарх.

Карл III добавил, что уже выбрал себе имя Маргарита, которое ранее не встречалось среди соискателей британского престола, поэтому правильным именованием монарха будет Маргарита I. 

«Можете меня называть просто королева Марго», – уточнил он. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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