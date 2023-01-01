Путин вручил знамена новым воинским формированиям
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Новые воинские формирования получили знамена от президента Владимира Путина во время посещения главой государства штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент Путин сегодня утром посетил штаб Южного военного округа. Он пообщался с командующими и вручил боевые знамена новым воинским формированиям», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что знамена вручили 1-му Донецкому и 2-му гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам и Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.
Песков напомнил, что боевые знамена всегда были воинскими святынями, символами чести, доблести и отваги.
Представитель Кремля пояснил, что именно с военнослужащими ЮВО президент записал новогоднее обращение к россиянам, передает РИА «Новости».
«С учетом разницы во времени, вы знаете, что Новый год уже наступил на Камчатке, президент РФ оттуда же (из штаба Южного военного округа – прим. ВЗГЛЯД) поздравил россиян с Новым годом, обратившись к ним со своим традиционным новогодним выступлением», – сказал Песков.
Напомним, в ходе поздравления Путин заявил, что Россия сделает все возможное для помощи семьям погибших в ходе СВО.
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