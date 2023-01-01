Футболисты сборной России выпустили серию фото в костюмах Дедов Морозов

Участники российской сборной по футболу сфотографировались в костюмах Дедов Морозов, снимки опубликовали в Telegram-канале футбольной команды России.

«Не один, а целых десять Дедов Морозов пришли поздравить вас с наступающим Новым годом», – говорится в посте Telegram-канала сборной.

В съемках задействованы игроки Георгий Джикия, Арсен Захарян, Дмитрий Баринов, Федор Чалов и остальные.

Подписчикам предлагается угадать, где какой футболист замаскирован под Деда Мороза.

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