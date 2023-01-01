 

С 2023 года госкорпорации и стратегическим предприятия смогут создавать свою пожарную охрану

01.01.2023, 1:35, Новости дня
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В новом году госкорпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для безопасности и обороноспособности страны, смогут создавать свои подразделения ведомственной пожарной охраны.

Изменения внесены в статью 12 федерального закона «О пожарной безопасности», передает РИА «Новости».

В этой редакции закона отмечается, что эксплуатирующие опасные производственные объекты госкорпорации, и организации, включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ для пожарной безопасности на объектах, могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

Ранее создание подразделений ведомственной пожарной охраны и органов управления разрешалось только федеральным органам исполнительной власти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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