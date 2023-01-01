 

Госпереворот в ФРГ: рейхсбюргеры сбежали из-под стражи, свергли Шольца и захватили бундестаг

01.01.2023, 1:33, Разное
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Сторонники движения рейхсбюргеров освободили из-под стражи своего лидера Генриха XIII и успешно осуществили процедуру государственного переворота, сообщают немецкие СМИ, такие как Spiegel, Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, а телеканал ZDF прервал трансляцию новогодней развлекательной программы. 

Сообщается, что рейхсбюргеры воспользовались положенным по закону выходным у сотрудников полиции и открыли двери тюрьмы для своего лидера, при этом попросив других заключённых не покидать камеры, пообещав им право на справедливый суд после учреждения Второго Рейха. К группе организаторов переворота присоединились и 200 офицеров бундесвера. Военным удалось снять с консервации 55 танков Leopard и угнать их. С их помощью рейхсбюрергам удалось захватить здание парламента, находившееся в новогоднюю ночь без охраны.

Активисты заняли зал заседаний парламента и путём голосования провозгласили Генриха XIII Рейсса руководителем Второго Рейха. Затем был принят закон о выходе из состава ЕС и НАТО. Новый глава государства уже обратился к согражданам, пообещав им амнистию в случае сотрудничества с властями. 

Через час после этого пришла новость об аресте федерального канцлера Олафа Шольца. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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