 

Новый год и День Илии Муромского – приметы 1 января

01.01.2023, 0:53, Разное
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1 января 2023-го отмечается не только Новый год. Это еще и День памяти преподобного Илии Муромского. Как известно, он был воином и монахом. Илия служил, когда князем был Владимир Мономах. После долгих походов он принял монашеский постриг. Его можно было найти в Киево-Печерской лавре.

Традиции

На Руси Новый год начали отмечать после указа Петра I в 1699 году. В этот день принято организовывать большие празднества. Однако не стоит забывать про Рождественский пост, который начался в конце ноября и длится до 6 января включительно. В этот период необходимо воздерживаться от спиртного и пищи животного происхождения.

Что нельзя делать 1 января

В первый день нового года не принято заниматься тяжелой или грязной работой, выносить мусор, протирать пыль. Сделав что-нибудь из этого, можно лишиться достатка и взаимопонимания в семьи. Также нельзя скандалить и ругаться. Если в День Илии Муромского занять деньги, весь год можно прожить в нищете, поэтому не следует брать в долг.

Приметы

Если в Новый год дует сильный ветер, осенью будет большой урожай орехов и фруктов. Если в небе много звезд, в сентябре стоит ожидать много ягод. Незамужним девушкам, желающим сыграть свадьбу, нужно 1 января купить молоко. Если молоко не скиснет за 14 дней, можно ждать скорого замужества.


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