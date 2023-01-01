Мнение: Год цвета хаки?
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Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Если поговорка верна, то не трудно догадаться, каким будет год 2023-ий.
Судя по Новогоднему обращению президента России Владимира Путина к россиянам в окружении военных, наступающий год будет очень милитаризированным годом, годом приоритета человека с ружьем.
Как же так получилось, что мы не смогли воспользоваться тем историческим шансом, который однажды выпал моей Родине?
Как получилось, что наступающий 2023 год рискует стать годом цвета хаки?
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Источник: Ирек Муртазин
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