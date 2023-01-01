 

Мнение: Год цвета хаки?

01.01.2023, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Если поговорка верна, то не трудно догадаться, каким будет год 2023-ий.

Судя по Новогоднему обращению президента России Владимира Путина к россиянам в окружении военных, наступающий год будет очень милитаризированным годом, годом приоритета человека с ружьем.

Как же так получилось, что мы не смогли воспользоваться тем историческим шансом,  который однажды выпал моей Родине?

Как получилось, что наступающий 2023 год рискует стать годом цвета хаки?

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.12.22 / Новогодний рецепт от Алсу: татарский пирог балиш

06.12.22 / Шведский расстрел

18.07.20 / Военные инструкторы из США «утонули» на украинских дорогах

15.08.22 / Разработчик онлайн-голосования: В системе нет возможности проконтролировать голос избирателя

26.06.20 / Михали Ефремов перенес сердечный приступ

14.11.21 / Они подойдут к вязаной водолазке и шерстяному пальто: как зимой носить кеды и кроссовки, когда выдаются теплые дни

19.12.22 / Два матерных слова

10.07.20 / Мечеть турецкой Великой Победы

04.11.22 / “Ночь искусств” и иммерсивный театр на Красной площади: как Москва отмечает праздник народного единства

08.08.22 / Стало известно, как между собой общаются дельфины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика