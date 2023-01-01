Вы все никто: Безумный Медведев поздравил европейцев с Новым годом
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Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий
Медведев опубликовал в своём Telegram-канале
новогоднее видеообращение к гражданам Европейского союза.
Второй президент России пожелал европейцам «крепиться перед неизбежным
концом», а лидеров Германии и Франции назвал «пустым местом»
«Дорогие мои немцы, французы, испанцы, итальянцы и жители
Восточной Европы. Пока не поздно, я призываю вам покаяться перед Россией, тогда
у вас есть будущее. А гражданам Макрону, Шольцу и остальным сатрапам Вашингтона,
я хочу сказать лишь одно – вы все никто, а ваше будущее определит Ростовский гарнизонный суд», – завершил своё обращение Медведев.
За первые два часа ролик набрал более миллиона просмотров и
5 тысяч комментариев на русском, польском, немецком и французском языках.
Большинство пользователей соглашаются с основными тезисами выступления
Медведева и призывают лидеров ЕС проводить более взвешенную политику.
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