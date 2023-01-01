Вы все никто: Безумный Медведев поздравил европейцев с Новым годом

Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий

Медведев опубликовал в своём Telegram-канале

новогоднее видеообращение к гражданам Европейского союза.

Второй президент России пожелал европейцам «крепиться перед неизбежным

концом», а лидеров Германии и Франции назвал «пустым местом»

«Дорогие мои немцы, французы, испанцы, итальянцы и жители

Восточной Европы. Пока не поздно, я призываю вам покаяться перед Россией, тогда

у вас есть будущее. А гражданам Макрону, Шольцу и остальным сатрапам Вашингтона,

я хочу сказать лишь одно – вы все никто, а ваше будущее определит Ростовский гарнизонный суд», – завершил своё обращение Медведев.

За первые два часа ролик набрал более миллиона просмотров и

5 тысяч комментариев на русском, польском, немецком и французском языках.

Большинство пользователей соглашаются с основными тезисами выступления

Медведева и призывают лидеров ЕС проводить более взвешенную политику.

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