 

Названо число задержанных за месяц в Херсонской области пособников ВСУ

01.01.2023, 0:10, Новости дня
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В Херсонской области за декабрь задержали 10 подозреваемых в пособничестве украинским военным, сообщили в Главном управлении регионального МВД.

С начала месяца в регионе задержаны 10 подозреваемых в пособничестве вооруженным силам Украины, в их числе – члены диверсионно-разведывательных групп, наблюдатели и корректировщики, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Также за этот период полицейские изъяли из незаконного оборота 507 единиц оружия: шесть автоматов, 28 пистолетов, два гранатомета, один станковый пулемет, 470 охотничьих ружей.

Кроме того, изъяты 1551 снаряд, мина, 212 гранат, свыше 540 взрывателей и запалов, свыше 126 тыс. патронов, 11,5 кг пороха, 11 кг взрывчатки и 58 детонаторов.

Ранее на этой неделе в Херсонской области задержали агента украинских спецслужб. По версии следствия, он занимался передачей данных СБУ о расположении и маршрутах ВС России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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