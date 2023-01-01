ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса
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В состав российских Вооруженных сил включены 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, говорится в материалах Минобороны.
В состав Вооруженных сил РФ включили 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище, передает ТАСС.
Напомним, в субботу, 31 декабря, в ходе визита в штаб Южного военного округа президент РФ Владимир Путин вручил указанным формированиям воинские знамена.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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