ВС России пополнились армейскими корпусами с Донбасса

В состав российских Вооруженных сил включены 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, говорится в материалах Минобороны.

В состав Вооруженных сил РФ включили 1-й Донецкий и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище, передает ТАСС.

Напомним, в субботу, 31 декабря, в ходе визита в штаб Южного военного округа президент РФ Владимир Путин вручил указанным формированиям воинские знамена.

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