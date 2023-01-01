Минкультуры Украины предложило странам ЕС выделять на культуру страны по 1% из бюджета

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство обратилось к странам ЕС с просьбой выделить 1% от их бюджетов на культуру для возобновления деятельности Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

По его словам, средства необходимы для возобновления деятельность Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

«Поэтому мы обратились с идеей, которую сейчас обсуждают, чтобы министерства культуры стран Европейского Союза перечисляли по 1% своих бюджетов для поддержки украинской культуры», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Ткаченко.

Он отметил, что это «насущный вопрос», который требует скорейшего решения.

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