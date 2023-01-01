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Дёмино ждет большой биатлон

01.01.2023, 9:09, Афиша
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12, 13, 15 и 16 января 2023 года любителей биатлона ждет большой спортивный праздник.

В лыжно-биатлонном центре «Демино» пройдут PARI Чемпионат и пятый этап PARI Кубка России по биатлону. Участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены страны. В программе – спринт, масс-старт, гонка преследования и суперспринт. Вход на трибуны – свободный.

На зимнюю деминскую биатлону трассу сильнейшие спортсмены страны выйдут впервые. Состав участников в настоящее время формируется. Программа гонок динамичная и интересная.

12 января – спринт. В 11 часов стартуют мужчины (10 км), в 14 часов – женщины (7,5 км)
13 января – гонка преследования. В 11 часов мужской старт (12,5 км), в 14.00 – женский (10 км).
15 января – масс-старт большой. В 11 часов – мужчины (15 км), в 14 часов – женщины (12 км).
16 января – суперспринт. В 10: 40 – квалификация мужчины, 12:10 женщины квалификация, в 13:30 мужчины финал, в 14:40 – женщины финал.

Суперспринт – главная гонка биатлонного Демино, дисциплина в рамках чемпионата России по биатлону. Остальные – в рамках Кубка России.

Самой зрелищной обещает быть воскресная гонка, 15 января – большой масс-старт. В этот день для зрителей будут организованы автобусные рейсы к началу каждой из двух гонок спортивного дня. Уехать в Демино можно будет от ж/д вокзала (расписание будет опубликовано дополнительно).

Трансляцию деминского этапа будет вести в прямом эфире телеканал «Матч ТВ», планируется, что комментировать гонку будет Дмитрий Губерниев.

15 января для зрителей и болельщиков будут организованы два автобусных рейса – к началу мужской и женской гонки.

Ж/д вокзал – Соборная площадь – Демино (верхняя стоянка)

Отправление от железнодорожного вокзала в 9:45 и 12:45.
Промежуточная остановка на Соборной площади (для маршрутов в Заволжье).

Демино (верхняя стоянка) – Соборная площадь – ж/д вокзал

Отправление в 13:30 и 15:30.
Промежуточная остановка на Соборной площади.

Стоимость проезда 70 рублей. Без льгот. Дети до 7 бесплатно.

На биатлонные гонки 12, 13 и 16 января (будние дни) специальные рейсы не организуются. Можно воспользоваться существующими проходящими межмуниципальными маршрутами.




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