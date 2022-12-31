 

Что посмотреть в новогодние праздники: пять лучших фильмов для детей и родителей

31.12.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Задаваясь вопросом, что посмотреть, хорошо бы вспомнить детство. Окунуться в беззаботные далекие дни помогут советские фильмы, которые обязательно понравятся современным детям.

Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)Отличный фильм Александра Роу. Эта история про то, как в Рождество кузнец Вакула поборол нечистую силу и раздобыл для красавицы-невесты черевички, да не простые, а царские. Главные роли исполнили Юрий Тавров и Людмила Хитяева. Морозко (1964)

Спустя несколько лет после премьеры “Вечеров на хуторе близ Диканьки” советские граждане увидели сказку “Морозко”. Режиссером выступил также Александр Роу. Напомним, эта сказка про девушку Настеньку, которую злая мачеха отправила замерзать в лес. Ей повстречался лесной колдун, а также хвастливый паренек Иван, который превратился в медведя. Этот фильм – победитель Венецианского кинофестиваля.

Снежная королева (1966)

Через пару лет режиссер Геннадий Казанский снял фильм, в котором рассказывается история маленькой девочки Герды, разыскивающей своего друга Кея. Мальчика похитила Снежная королева. Перед тем, как сразиться со злой волшебницей, девочка преодолевает множество преград.

Есть и иностранные киноленты, которые отлично подойдут для просмотра в Новый год и Рождество. Они помогут ощутить атмосферу праздника.

Полярный экспресс (2004)

В начале нулевых годов небезызвестный Роберт Земекис представил “Полярный экспресс” – фильм, в котором мальчик накануне Рождества отправляется на Северный полюс, где живет Санта Клаус. Но этот мальчик не верит в существование волшебника. Главный герой успеет вынести урок, пока добирается до пункта назначения.

Хранители снов (2012)

10 лет назад вышла лента Питера Рэмзи “Хранители снов”. Это фильм про команду из сказочных существ – Северянина, Ледяного Джека, Кролика, Зубной Феи и Песочного Человека. Они объединились, чтобы одолеть короля кошмаров, злого духа Кромешника.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05.22 / Марка Tesla отзывает электрокары из-за перегрева процессора

02.11.22 / “Советуем быть с ней до конца”: Юрий Мороз рассказал, как они с Викторией Исаковой потеряли 3-месячную дочку

15.03.22 / Мнение: Самые популярные предметы ЕГЭ, клиповое мышление и импортозамещение Инстаграма

02.02.22 / Дом без крыши и окон, работа в “Макдональдсе”: что известно о новой солистке Artik & Asti

30.11.22 / Каким будет трендовый маникюр декабря: особенности и новинки зимнего нейл-арта

19.01.21 / В Госдуму внесён законопроект о праве мужей ссылать неверных жён в монастырь

07.05.22 / В Нью-Джерси полностью запретили пластиковые пакеты и пенопластовые контейнеры

22.10.22 / Как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили назвать четвертого ребенка – намекнула Тейлор Свифт

06.10.22 / Депутат Европарламента отрезала себе волосы в знак солидарности с протестующими в Иране

04.11.21 / С 1 января россиянам запретят использовать выгребные ямы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика