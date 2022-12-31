 

Детей в СИЗО Москвы поздравили Дед Мороз и ОНК

31.12.2022, 22:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подростков и детей в московских следственных изоляторах поздравили Дед Мороз и члены столичной Общественной наблюдательной комиссии, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Детям подарили сладости, книги, развивающие игрушки, конструкторы и другое, рассказал Мельников, передает РИА «Новости».

Поздравить родившихся в СИЗО-6 в возрасте от младенчества до трех лет и их матерей, девушек-подростков, несовершеннолетних мальчиков в СИЗО-5 направились председатель столичной комиссии Георгий Волков, член ОНК столицы Константин Ким и Мельников. Мельников переоделся в Деда Мороза.

Он рассказал, что дети очень обрадовались такой встрече, обычно у них очень скромные запросы. Кто-то хочет получить велосипед, кто-то плюшевую собачку, куклу с коляской. Некоторые мечтают посетить ресторан быстрого питания.

Глава комиссии в ходе посещения детей напомнил им о возможности получить базовое школьное образование и сдать ЕГЭ в следственном изоляторе. Он пояснил, что все подростки в СИЗО строят планы на будущее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12.20 / В РФ испытали летающую БМД с высокоточным оружием

29.06.20 / В штате Миссисипи собираются заменить флаг, напоминающий о временах расизма

06.07.20 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

04.06.21 / Путин призвал объединять усилия для недопущения возобновления пандемии

23.02.22 / США ввели санкции против России

22.06.21 / “Я ни одного дня не работала”. Мама Наташи Королевой назвала размер своей пенсии в США

28.11.21 / Москвичей предупредили о рекордном атмосферном давлении

05.06.21 / Путин опроверг утверждение о намерении РФ отказаться от доллара

01.02.22 / В Татарстане предложили найти замену слову «брак»

13.05.21 / Байден: США не считают Россию ответственной за атаку на Colonial Pipeline

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика