Детей в СИЗО Москвы поздравили Дед Мороз и ОНК

Подростков и детей в московских следственных изоляторах поздравили Дед Мороз и члены столичной Общественной наблюдательной комиссии, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Детям подарили сладости, книги, развивающие игрушки, конструкторы и другое, рассказал Мельников, передает РИА «Новости».

Поздравить родившихся в СИЗО-6 в возрасте от младенчества до трех лет и их матерей, девушек-подростков, несовершеннолетних мальчиков в СИЗО-5 направились председатель столичной комиссии Георгий Волков, член ОНК столицы Константин Ким и Мельников. Мельников переоделся в Деда Мороза.

Он рассказал, что дети очень обрадовались такой встрече, обычно у них очень скромные запросы. Кто-то хочет получить велосипед, кто-то плюшевую собачку, куклу с коляской. Некоторые мечтают посетить ресторан быстрого питания.

Глава комиссии в ходе посещения детей напомнил им о возможности получить базовое школьное образование и сдать ЕГЭ в следственном изоляторе. Он пояснил, что все подростки в СИЗО строят планы на будущее.

—