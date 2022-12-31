В МЧС рассказали, что повышает риск пожара

Больше трех новогодних гирлянд в одну розетку в частном жилом доме или квартире включать не рекомендуется, также нельзя включать больше трех елочных игрушек, в которых больше 50 огней, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют, что перед использованием нужно проверить исправность электрогирлянду, передает РИА «Новости».

«Не оставляйте включенные гирлянды без присмотра, не забывайте выключать их на ночь и когда выходите из дома», – резюмировал представитель главка.

Спасатели рекомендуют использовать елочные гирлянды только с предохранителями, домашние гирлянды нельзя вешать на улице, а вот уличные в жилище можно.

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