 

В МЧС рассказали, что повышает риск пожара

31.12.2022, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Больше трех новогодних гирлянд в одну розетку в частном жилом доме или квартире включать не рекомендуется, также нельзя включать больше трех елочных игрушек, в которых больше 50 огней, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют, что перед использованием нужно проверить исправность электрогирлянду, передает РИА «Новости».

«Не оставляйте включенные гирлянды без присмотра, не забывайте выключать их на ночь и когда выходите из дома», – резюмировал представитель главка.

Спасатели рекомендуют использовать елочные гирлянды только с предохранителями, домашние гирлянды нельзя вешать на улице, а вот уличные в жилище можно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01.21 / “Никому не запрещено писать фантастику”. Кулеба прокомментировал доктрину “Русский Донбасс”

21.06.21 / “После гола Австрии у Украины не было шансов вернуться в игру”. Шевченко назвал причину поражения сборной на Евро 2020

01.02.22 / США обеспокоились «принятием» Бразилией стороны Москвы

01.09.20 / Подсчитаны потери российских миллиардеров с начала года

09.08.20 / Главред «Дождя» сообщил об освобождении журналистов телеканала в Минске

29.01.21 / Печерский суд опроверг сообщение о новых делах против Порошенко и Байдена

16.09.20 / Лукашенко объявил дату запуска БелАЭС

09.01.22 / Экс-советник Назарбаева предсказал «тысячи жертв» в Казахстане без вмешательства ОДКБ

18.11.20 / Владимирский губернатор решил лечиться от COVID-19 в частной клинике в Москве

28.10.21 / “Он просто нащупал и отправил в больницу”. Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика