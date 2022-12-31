Путин предложил обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы
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Современные методы вооруженной борьбы должны получить особое внимание, особенно в сухопутных войсках, сообщил президент Владимир Путин в ходе общения с военными 31 декабря.
«Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна, все понятно, средства связи», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, президент в субботу посетил штаб Южного военного округа, где записал новогоднее обращение к российским гражданам. Также он вручил знамена включенным в состав ВС РФ армейским корпусам Донбасса.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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