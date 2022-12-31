 

Путин предложил обратить внимание на современные методы вооруженной борьбы

31.12.2022, 22:18, Новости дня
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Современные методы вооруженной борьбы должны получить особое внимание, особенно в сухопутных войсках, сообщил президент Владимир Путин в ходе общения с военными 31 декабря.

«Многое нужно посмотреть с точки зрения современных методов вооруженной борьбы, особенно в сухопутье. Барражирующие боеприпасы, высокоточка нужна, все понятно, средства связи», – цитирует Путина РИА «Новости».

Напомним, президент в субботу посетил штаб Южного военного округа, где записал новогоднее обращение к российским гражданам. Также он вручил знамена включенным в состав ВС РФ армейским корпусам Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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