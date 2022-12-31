 

Такера Карлсона торжественно приняли в ряды «Единой России»

31.12.2022, 22:33, Разное
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Американский телеведущий Такер Карлсон после приобретения российского гражданства был торжественно принят в ряды партии «Единая Россия».

Церемония вручения ему партбилета прошла в центральном офисе политической силы на Кутузовском проспекте. Заветный документ журналисту вручил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

– Лидер нашей партии Дмитрий Анатольевич Медведев в своём телеграм-канале всегда акцентировал внимание на том, что нужно разделять власти США и простой американский народ, который так же как и русский народ, любит колу и гамбургеры. Приятно, что Такер отстаивает интересы прогрессивного человечества и представляет объективную картину мира простым американцам, – отметил Турчак.

В партии разрешили принимать своему новому члену участие в съездах партии дистанционно. Кроме того, журналист был назначен секретарём нью-йоркского отделения «Единой России». Туда смогут обращаться русскоязычные граждане США, желающие совершить репатриацию, лица с двойным гражданством и американцы, желающие переехать в Россию для постоянного проживания.

– Думаю, уже на следующих выборах Такер сможет стать депутатом Госдумы по партийному списку, – заключил секретарь Генсовета партии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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