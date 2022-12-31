 

Осторожно, праздники: как правильно пить алкоголь без риска отравления

31.12.2022, 22:10, Разное
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В интернете множество советов о том, как правильно пить алкоголь. Мы собрали самые важные – те, которые помогут избежать похмелья и отметить праздник только весело и беззаботно.

1. Чем меньше, тем лучше. Наверное, ни для кого не секрет, что алкоголь в малом количестве, как правило, не приводит к похмелью и отравлению. Но риск все равно есть, если у вас имеются хронические заболевания.

2. Запивайте спиртное. Эксперты-наркологи советуют после каждого бокала алкоголя пить негазированную воду, чтобы не было обезвоживания. Если для вас это не лучшая идея, то есть другой вариант – добавление льда в напиток.

3. Закусывайте. Об этом, кажется, тоже знают все, но все же напомним: не забывайте заедать спиртные напитки подходящими продуктами, блюдами. А еще лучше – за два-три часа до застолья как следует поужинать.

4. Откажитесь от курения. Врачи говорят: если во время застолья еще и курить, похмелье обязательно наступит, ведь в таком случае на организм приходится двойная нагрузка.

5. Не смешивайте разный по крепости алкоголь. Если и пить, то пить что-нибудь одно. Так вероятность отравления минимизируется.

6. Не частите. “Между первой и второй перерывчик небольшой”, – говорят во время застолья. А теперь забудьте эту присказку и начните делать существенный перерыв между выпитыми бокалами. 15-ти минут будет достаточно, ведь спустя это время, говорят специалисты, начинает воздействовать на организм этанол.

7. Откажитесь от алкоголя. Это самый действенный способ. Только так можно остаться здоровым и провести новогодние праздники без отправления и похмелья.

Употребления алкоголя вредит вашему здоровью!


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