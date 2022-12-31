Британца отделяет всего день от цели ежедневно пробегать марафон на протяжении целого года

Британцу Гари Макки остался всего день, для того чтобы добиться своей цели ежедневно пробегать марафон на протяжении года, передаёт Insider. В общей сложности он пробежит около 15 400 км, чтобы собрать £400 тыс. на благотворительные цели.



Twitter/Gary McKee

53-летнему британцу Гари Макки осталось совсем немного для достижения своей цели — каждый день в течение целого года пробегать марафон, пишет Insider.

С 1 января 2022 года Макки ежедневно пробегает марафон, который составляет 42 км. Когда 31 декабря он достигнет своей цели, в общей сложности британец пробежит около 15 400 км.

Отец троих детей рассказал, что ежедневно просыпается в 5 утра, чтобы отправиться на пробежку, а в 14:00 начинает рабочую смену на атомной станции в Камбрии. В выходные дни он предпочитает поваляться подольше и начинает бегать в 8 утра. По его словам, он бегает по одному и тому же маршруту, на котором наслаждается природой и сменой времён года.

«Я видел, как рождаются ягнята, видел цыплят на тропинке, видел, как прилетают и улетают гуси. В последние несколько дней на деревьях лежал снег и иней; это было похоже на зимнюю страну чудес. Это прекрасно», — поделился впечатлениями Макки.

Также он рассказывает, что местные жители часто выходят к Макки во время его пробежек, чтобы подбодрить его и дать воды. А иногда даже пробегают с ним по несколько километров.

«Нужно быть преданным своему делу. Нехорошо говорить людям, что ты собираешься что-то сделать, а потом находить оправдание, чтобы этого не делать», — отмечает британец.

Insider отмечает, что за год ежедневных марафонов Макки планирует собрать £400 тыс. для благотворительной организации Macmillan Cancer Support и хосписа в Западной Камбрии. Он поддерживает эту благотворительную организацию уже много лет, с тех пор как в 1997 году у его отца был диагностирован рак.

По его словам, после завершения марафона Макки больше всего ждёт возможности поехать в отпуск со своей семьёй и выпить пива в канун Нового года.