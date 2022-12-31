 

Минобороны объявило об окончании осеннего призыва

31.12.2022, 21:56, Новости дня
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Осенний призыв на службу в армии окончен, в ходе призывной компании были призваны больше 100 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

В соответствии с указом президента от 30 сентября для прохождения военной службы по призыву было призвано и направлено 120 тыс. человек, заявили в Минобороны, передает РИА «Новости».

С учетом мероприятий СВО в планы работы военных комиссариатов и призывных комиссий внесли корректировки, подчеркнули в ведомстве.

Призывные комиссии начали работу с 1 ноября, отправки призывников со сборных пунктов в войска начались с 15 ноября.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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