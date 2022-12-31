Турция анонсировала переговоры с США по закупке F-16

Анкара намеревается в следующем месяце провести переговоры с Вашингтоном на тему закупок истребителей F-16, сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

Ожидается, что в январе делегация Турции направится в Соединенные Штаты, чтобы провести переговоры в Сенате о закупках F-16, сказал Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Akit.

В ноябре глава турецкого минобороны заявлял, что Анкара прилагает усилия для покупки американских F-16, но на случай провала переговоров есть альтернатива.

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