Турция анонсировала переговоры с США по закупке F-16
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Анкара намеревается в следующем месяце провести переговоры с Вашингтоном на тему закупок истребителей F-16, сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.
Ожидается, что в январе делегация Турции направится в Соединенные Штаты, чтобы провести переговоры в Сенате о закупках F-16, сказал Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Akit.
В ноябре глава турецкого минобороны заявлял, что Анкара прилагает усилия для покупки американских F-16, но на случай провала переговоров есть альтернатива.
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