 

Турция анонсировала переговоры с США по закупке F-16

31.12.2022, 21:55, Новости дня
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Анкара намеревается в следующем месяце провести переговоры с Вашингтоном на тему закупок истребителей F-16, сообщил глава турецкого минобороны Хулуси Акар.

Ожидается, что в январе делегация Турции направится в Соединенные Штаты, чтобы провести переговоры в Сенате о закупках F-16, сказал Акар, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Yeni Akit.

В ноябре глава турецкого минобороны заявлял, что Анкара прилагает усилия для покупки американских F-16, но на случай провала переговоров есть альтернатива.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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