 

В Казани перелезавший через ворота мужчина наткнулся на карманный нож и умер

31.12.2022, 21:55, Новости дня
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В столице Татарстана мужчина, пытаясь перебраться через ограждение, погиб, он умер от ножевого ранения, сообщают местные телеканалы.

Мужчина на улице Кул Гали хотел перелезть через закрытые ворота и умер, по предварительной информации, он наткнулся на нож, который нес в кармане, информирует «Татарстан 24».

Отмечается, что лезвие вошло ему прямо в сердце.

Охранник рассказал, что слышал крик мужчины, а потом нашел пострадавшего. Приехавшие медики пытались спасти его, но помочь не удалось, он умер на месте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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