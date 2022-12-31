В Казани перелезавший через ворота мужчина наткнулся на карманный нож и умер
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В столице Татарстана мужчина, пытаясь перебраться через ограждение, погиб, он умер от ножевого ранения, сообщают местные телеканалы.
Мужчина на улице Кул Гали хотел перелезть через закрытые ворота и умер, по предварительной информации, он наткнулся на нож, который нес в кармане, информирует «Татарстан 24».
Отмечается, что лезвие вошло ему прямо в сердце.
Охранник рассказал, что слышал крик мужчины, а потом нашел пострадавшего. Приехавшие медики пытались спасти его, но помочь не удалось, он умер на месте.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет