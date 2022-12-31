Мнение: Рейтинг русской кухни, стоимость салата Оливье и итоги 10 месяцев санкций

1. Западные составители рейтингов традиционно занижают позиции России везде, где только можно. Чем рейтинг субъективнее, чем меньше он основан на твёрдых и бесспорных показателях, типа объёмов добычи нефти и газа, тем охотнее западные эксперты придумывают причины, чтобы поставить Россию пониже. Вот про рейтинг национальных кухонь (ссылка):



Авторитетное интернет-издание Taste Atlas (переводится как “Атлас вкуса”) составило список лучших кухонь мира и лучших блюд мира на 2022 год. <…>

Как видно, на первом месте – Италия, потом Греция, Испания, Япония и Индия.

Собственно, к данным позициям у меня вопросов нет. Возможно, они правдивы. Но вот что делает кухня США на 8 месте (это лучше французской)? Это какая такая национальная кухня есть у американцев?

Сэндвичи, бургеры, картошка фри и кола? Нет, я знаю, конечно, что у них там популярен, например, яблочный пирог (шарлотка). Или печеная индейка. Или жаренная во фритюре курица. Но ведь все это – не американские блюда.

США – страна мигрантов, которой нет даже 250 лет. Люди приезжали со всего мира и привозили свои блюда. Немцы, англичане, ирландцы, мексиканцы, французы – из национальных блюд их стран собрана так называемая «американская кухня». Почему она стоит на 8 месте, мне не понятно. <…>

Что касается русской кухни, то тут я бы не хотел заниматься шапкозакидательством и утверждать, что она лучшая из лучших. Да, есть много национальных блюд (большинство из которых, к сожалению, не особо популярны).

И все же разнообразие русской кухни, конечно, не такое богатое как в Италии, Греции или Турции. Но тут нет ничего удивительного или обидного. Россия – северная страна. Соответственно, в исторические времена разнообразие продуктов было не таким большим, как в южных странах. Ну, не росли у нас массово томаты, маслины, рис, специи и т.д.

Из более ограниченного набора продуктов выходит более скромный набор национальных блюд. Если пойти еще дальше на север, к эскимосам и чукчам, то сложно требовать от них кухню такую же богатую, как в Италии, т.к. кроме мороженной рыбы и оленины там часто ничего под рукой и нет.

Вместе с тем, Россия – это не только русская кухня. Если мы соберем все блюда всех народов России (а это следует сделать, ведь рейтинг так сделал с США, собрав все блюда всех народов Штатов), то получится одна из самых богатых и вкусных кухонь мира.

Русская, татарская, дагестанская, осетинская, бурятская, чеченская, адыгейская и еще 100+ других кухонь должны включаться в общее понятие «Кухня России» и с таким (более честным) подходом наша страна с гастрономической точки зрения не менее интересна, чем Литва, Алжир или Таиланд, которые в ТОП-50 попали.

На данный же момент Российская кухня располагается в рейтинге на 58 месте. Между кухней Гаити (57 место) и Македонии (59).

Недалеко от нас – Беларусь (56 место). <…> …азербайджанская кухня – аж на 82 месте. Армянская – на 90-м!

Собственно, это все, что нужно знать о всевозможных рейтингах, которые постоянно составляются на Западе и по которым выходит, что Россия везде последняя, отсталая и вообще фу.

Просто, когда это касается рейтинга «индекса человеческого развития» простому человеку трудно заметить подвох и он в такие рейтинги верит.

Но когда дело доходит вот, например, до кухонь, то тут даже дураку понятно… <…> что-то с этим рейтингом не так. Ощущение, что он просто из головы выдуман.

Характерно, что компания TasteAtlas базируется в Болгарии, а основана хорватским журналистом (ссылка). То есть, вряд ли у составителей рейтинга есть большие сложности с тем, чтобы как следует ознакомиться с российской и русской кухней, до России добираться совсем недалеко.

2. Годовую инфляцию на продукты в России удобно отслеживать по «индексу салата Оливье». Его состав стабилен, при этом в нём достаточно много разных компонентов (но не слишком много). И вот, оказывается, что «инфляция Оливье» в этом году хотя далеко и не нулевая, но вполне терпимая. С учётом роста пенсий и зарплат, россияне отнюдь не обнищали и могут позволить себе привычный новогодний стол (ссылка):



Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных новогодних салатов — оливье и сельди под шубой — и оценил рост стоимости ингредиентов. По подсчетам статистического ведомства (есть у РБК), за год с ноября 2021-го стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем по стране на 8,53% для оливье и на 5,52% для сельди под шубой.

Среди продуктов, необходимых для приготовления оливье, сильнее всего подорожали зеленый горошек и маринованные огурцы — на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% — вареная колбаса. Подешевели куриные яйца и овощи, а сильнее всего упал в цене — на 33,26% — картофель. <…>

В среднем четыре порции оливье в 2022 году, по данным Росстата, будут стоить в России 480,69 руб. Сельдь под шубой обойдется в 224,68 руб.

Схожая ситуация и с другими новогодними салатами (ссылка):

По сравнению с прошлым годом цены на продукты, необходимые для приготовления традиционных салатов на Новый год, выросли на несколько процентов. Так, по состоянию на начало декабря средний чек популярного на новогоднем столе у россиян крабового салата за год увеличился на десять процентов. В итоге салат [на 4 порции] обойдется потребителям в 290,02 рубля. Выросла также стоимость приготовления салата мимоза. Продукты для нее обойдутся в 344,6 рубля, что на восемь процентов больше, чем в 2021 году.

Между тем, минимальная стоимость водки с начала следующего года вырастет на 7,6% (ссылка). Это меньше, чем рост стоимости оливье, что не может не вызывать некоторую тревогу.

3. Австралиец Рассел, про которого я несколько раз писал, продолжает снимать видео о своих походах в российские магазины. Как оказалось, тема российского магазинного великолепия волнует очень многих, и у нас, и на Западе. Видео Рассела собирают десятки и сотни тысяч просмотров. Один из последних роликов называется «Типичный российский супермаркет после 10 месяцев санкций». Вот само видео (ссылка), а далее я процитирую/переведу с английского самые популярные комментарии к нему (пишут как иностранцы, удивляющиеся качеству российских магазинов, так и жители российских регионов, которые хвалятся, что у них магазины не хуже, чем в Москве):

Simon Flynn: Это всё потёмкинские фрукты!

Юр Ка: С магазинами в России даже перебор. Живу в маленьком городке, и в 10 минутах ходьбы от дома 3 «Магнита», 2 «Да!», «Дикси», «Чижик» и «Пятерочка» и «Победа».

N G: Новогодние поздравления, Рассел, и спасибо тебе за все твои информативные и фантастические путешествия, которыми ты делишься с нами! <…> Я узнал так много о культуре и образе жизни этой чудесной страны, так что спасибо тебе…

EvilMan: Живу в поселке городского типа в 1500 км от Москвы. В округе находятся 5 «Магнитов», 3 «Пятерочки», «Перекресток», «Лента», «Светофор», 3 торговых центра, мясной рынок и это не считая всевозможных ларьков и вагончиков. На каждом свободном месте строят либо гипермаркет либо ТЦ. Не знаешь уже, куда ходить.

Александр: Не знаю, зачем я это смотрю, ведь каждый день бываю в подобных магазинах. Но интересно увидеть реакцию.

Елена не прекрасная: У всех русских есть целый шкаф с чаем.

ewasdfgh fhgjk: Американский Госдеп благодарит тебя за то, что ты перестал озвучивать цены.

Toxic Q: Я смотрю канал одного парня из США, он делает то же самое, что и ты, но у них нигде не бывает так чисто, так хорошо и разнообразно уложено, как в этих прекрасных магазинах, которые ты посещаешь…

Эляна Ив: Пожалуйста, в следующий раз поясни, что Россия получает не так уж много продуктов из Европейского союза с 2014 года. Польские фермеры помнят год, когда им оказалось некуда девать яблоки. Потом мы нашли пути поставок через Белоруссию и другие страны. И так же с другими продуктами. Санкции на России с 2014 года, не с 2022.

Olga Chernova: Рассел, привет! Я стала фанаткой твоих видео. Спасибо за работу! Всегда душевно зайти в Перекресток. Радует уровень наших магазинов.

Freedomfighter2020: Вау, какой красивый и полный товарами продуктовый магазин! Сильно отличается от того, что я видел во время визита в Москву в 1991!

Dmitry T: Ты бы, Рассел, съездил куда-нибудь из Москвы, ну хоть в Тверь (2 часа на «Ласточке»). Поснимал у нас… Есть у нас и «Глобус» и «Перекрёсток» и «Лента» и куча других магазинов. А то у народа из-за границы складывается впечатление, что вся еда в Москве. А отъедь 100-200км от Москвы, и там все мёрзнут и голодают, и ходят оборванные. Судя по некоторым комментариям они так и думают… А так, ты молодец, хорошее дело делаешь. С наступающим тебя и твою супругу!

И че?: Я живу на Урале, в Челябинской области. Все полки во всех магазинах такие же полные. В России нет проблем с едой и другими товарами.

Egor Vetrov: По поводу цитрусовых на входе: запах русского Нового года – не только аромат хвои, но и аромат мандаринов… Это ещё с Союза пошло.

aleksnnov: На самом деле «Кока-Кола» просто превратилась в «Добрый Cola». Я не заметил этого в твоём видео, но ты можешь купить эту вещь во множестве магазинов по все стране. Они переименовали бренд, но вкус абсолютно такой же, как у Кока-Колы до санкций. Кроме того, в некоторых магазинах всё ещё можно найти Кока-Колу, которую поставляют из Казахстана…

SeventeenF: Когда на отметке 15:10 ты показываешь на «импортное» пиво справа, ты ошибаешься. Это не импортное. Это крафтовое пиво местного производства (а также пиво с особыми вкусами для масс-рынка, но тоже произведённое в России). <…> Также, когда ты показываешь налево, ты говоришь, что это смесь местных и импортных брендов пива. Но, похоже, это тоже не так. Tuborg, Bud, Amstel, Hoegaarden, Hollandia, Krusovice, Efes, … — все местного производства. Это можно определить по цене. Например, если бы Туборг импортировался, бутылка бы стоила вдвое дороже…

Jan Margaret. Мне 70 и я живу в Великобритании. Я помню, много лет назад были новостные репортажи о дефиците еды в России и о людях, которые вынуждены были стоять часами в очереди за хлебом. О, как с тех пор перевернулись столы! Дефицит поставок еды теперь на Западе. Мне кажется, что годы санкций против России серьёзно ударили рикошетом. Они стали самодостаточными. Это хорошо для них. Счастливого Рождества и Нового года россиянам!

Andrey Sergienko. Рассел, покажи иностранцам Даниловский рынок в Москве! Там дорого, но какое изобилие. И очень классные фуд-корнеры.

TCSLV: Хорошая работа, сэр. Было интересно узнать, как много разного хлеба продаётся в России. Так ведь рестораны при желании могут менять вкус и разновидность хлеба хоть каждый час. А я ещё думал, что в Германии много видов хлеба…

Андрей: Рассел, молодец. Русифицируется потихоньку. «Байкал» купил. Вместо колы.

Sam K: Я живу в Таиланде и посмотрел несколько твоих видео из Москвы. Шоппинг и рестораны в Москве очень похожи… если у вас есть деньги, то ваш уровень жизни выше… оба этих города – хорошие места для экспатов, которые хотят безопасности и стабильности.

floris van den hoeven: Приятно видеть, что у всех в России всё хорошо. Желаю вам счастливого и здорового Нового года!