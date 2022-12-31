Личное: “Все вокруг кажутся гномами”

Мы последние два дня разбирали, что дисбаланс растет от шагов мимо границ.

Самый простой критерий нормальных шагов: шаги должны быть примерно симметричны.

Есть гендерная фора у женщин, которая действует только в начале отношений. На два шага мужчины женщина может делать один шаг. Многие женщины считают это мужской форой, так им сложно удержать свой паровоз.

Вот если хотя бы вы научитесь уважать этот примитивный критерий (про равенство шагов, можно даже без гендерной форы), который конечно не описывает всего спектра границ, вы уже будете видеть в письмах и в жизни шаги мимо границ, и этого критерия уже будет достаточно, чтобы явных сливов и косяков у вас не было, а значит не будет и явного дисбаланса.

Но из письма в письмо авторы не хотят обращать внимания на симметрию шагов. Им все равно, хочет ли второй сближения, в каком темпе хочет, они строят отношения аутично, замыкают фокус на себе, берут во внимание только свои желания.

Из-за этого дисбаланс растет и иногда вырастает так, что всерьез мешает жить.

snaikkey

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Прежде всего, хочу поздравить Вас и читателей с наступающими праздниками. Пусть новый год принесет всем радость!

О себе: 28 лет, не замужем, работаю в творческой сфере. Я – симпатичная, но с приветом. Ваш блог читаю шесть лет, писем ранее не писала.

Так вышло, что год назад я поступила на одну творческую программу. Прошла на нее просто по чистому везению, сама до сих пор не верю, что смогла поступить и закончить. Если честно, эту программу выбрала из-за куратора.

О нем: женатый, взрослые дети (моего возраста), 56 лет. Объективно симпатичный, выглядит на свой возраст, не миллионер (среднего достатка). Куратор (Б.) ужасно знаменитый в нашей сфере: на улице его узнают, автографы просят, ну и всякое такое. Вот и я думала, что увижу его, тоже автограф попрошу…

Дальше, опускаю все увлекательные подробности. Просто мы с Б. заигрывали на уроках, стали переписываться, а потом он предложил встретиться в тихом месте…

(Автор специально пришла на программу, чтобы стать ближе с куратором, сразу держала его в фокусе как мужчину, а не только как педагога. Поэтому “мы” ей мерещилось. Не они заигрывали, не они стали переписываться, а она с ним заигрывала и писала ему, а он отвечал, стараясь не обидеть молодую влюбленную ученицу)

На первом свидании, Б. сразу предупредил, что он у жены на испытательном сроке и не дай бог она узнает, ведь семья для него — это всё. Потом спросил: когда у меня был мужчина? Я ответила: два года назад.

—Господи, два года… Боишься отношений. А ты ведь и выглядишь такой…. Неуверенной в себе, закрытой, даже сумасшедшей, местами.

—Не нравлюсь вам?

—Я не сказал этого! Ты опять всё перепутала. Ты и в учёбе такая же…

—А вы опять гипнотизируете…

—А как ты думаешь, зачем я это делаю?

—Чтобы все думали то, что вы хотите…

—Нет. Не так. Просто хочу, чтобы меня любили… Вот ты люби меня…

—А вы… Будете любить?

—Так любить — это тяжелая работа… Для двоих. А я — эгоист и потребитель….

—Вам такое говорили?

—Милая! Да и ты мне всё это ещё скажешь тысячу раз…Понимаешь, что я с тобой все правила нарушаю?

—Но это ведь самое интересное…

—Да… Но ты знай, что если я уйду сейчас, то никогда потом тебя не вспомню. А теперь — возьми меня за руку…

(Он оправдывается и отшучивается, она напирает. В его шланге есть конечно легкое кокетство, этакий неформальный стиль творческого общения, однако оно не соразмерно ее шагам. Она говорит, что он гипнотизирует ее, и говорит не первый раз, “опять”, она спрашивает нравится ли она ему, спрашивает будет ли он ее любить, уговаривает нарушать правила, убеждает, что это интересно. По сути он активно виляет, а она

прижимает его к стене)

Он протянул ладонь, а я положила поверх неё пальцы. Погладила Б. по запястью, а он посмотрел и сказал:

— Смотри, ты ведь уже мне отдалась…

— Давно…

— А понимаешь, что когда расстанемся, будет больно?

— Да…

А вот дальше странное:

— Люби меня, очень сильно… Это мой секрет. Мне твоей любви никогда не будет много, я нуждаюсь в ней…

—Вы хотите, чтобы я любила такой вот неразделенной любовью?

—Как раз всё наоборот…

(Она пристает к нему, как если бы сама была мужчиной с девушкой, и он ей прямо говорит, что она предлагает ему секс. Она радует его, что это давно. Он отговаривает ее. И чтобы как-то смягчить отказ, говорит, что ее любовь очень ценна для него. Скорее всего ему кажется, что он может нанести этой странной девочке травму, если отвергнет ее любовь без реверансов)

Опять же, опуская все подробности, жена узнала сразу после второго свидания. Видимо увидела переписку. До секса у нас не дошло, были только поцелуи у меня дома. Через день, Б. написал в мессенджере, что больше не увидимся, семья ему дорога, он не хочет обманывать и все такое. Я ему ответила, что никто никого не обманывал (типа объяснила очевидное). Он попросил помощь с отмазкой для жены. Я помогла придумать, потом спросила: получилось? Он ответил, что все хорошо.

(Она продолжала напирать в переписке, пригласила к себе домой, и после этого он отказался наотрез от общения. Автор считает, что запретила жена, однако вероятнее он сам принял такое решение)

Естественно, было больно, но пришлось отпустить ситуацию и продолжить контакт в деловом ключе. Б. писал, поздравлял с праздниками, помогал с проектом. Я тоже в рамках вежливости с ним доброжелательно общалась.

В какой-то момент, Б. стал общаться…чуть более тепло, чем обычно и я написала ему в мессенджер где мы переписывались, что-то игривое. В духе: «Вы сегодня очень красивый». Чат был немедленно удален, а я оказалась в черном списке. Написала на электронную почту, извинилась, сказала, что ошиблась и больше такого не повторится. Меня удивило, что он переспросил: «В каком списке?».

Гораздо позже, я узнала, что в черный список меня поставила жена. Остается догадываться, что происходило у него дома. Но было видно, что он очень тогда переживал. На всех публичных мероприятиях где мы встречались, он говорил теперь о том, что между семьей и чувствами, нужно выбирать долг. Что главное — собственный дом за который обязательно бороться. Все это он многократно повторял…

(Он сто раз пожалел, что кокетничал с ней в ответ на ее приставания. Он не думал, что она окажется такой настойчивой и настырной. Каждый раз, когда он убирал стену холода из общения, она делала новые попытки сблизиться. Здесь понятно насколько большой перекос шагов? Он пятится, она преследует. Сформулируйте четко и ясно, почему она так себя ведет? Что ее толкает на это?)

Произошли всем известные события в стране. На нашу сферу они очень повлияли. Я тоже сильно переживала, а после выпуска с программы, написала Б. письмо о том, что знаю как ему тяжело, как грустно, о том какой он прекрасный, лучше всех… Он ответил, что ему приятно получить такое.

А потом я пришла к нему на уроки с новым набором. У нас так делают иногда — это не нонсенс. Б. был рад мне и даже пригласил пойти до метро вместе. Болтали обо всем, он предложил с ним участвовать на следующий год в проекте. Я не ожидала этого, просто невероятно, на самом деле… Сказала, что буду счастлива, если только его не смущает, что он не отвяжется тогда от меня. Б. сказал, что если мне некомфортно, он поговорит с другим руководителем. Я перевела тему.

Потом еще ему писала письма. Откровенно любовные. О том, что чувства эти у меня – просто так, ничего не жду в ответ. Что, он – самый прекрасный и тому подобное. Не врала. И до сих пор его люблю.

В следующий мой приход были абсолютно галлюциногенные ощущения. Кружилась голова, искры в глазах, всё двоилось… Б. отпустил всех раньше с урока и пригласил меня погулять. Шёл такой снег красивый, Б. заметил, что романтичная погода. Мы смеялись и разговаривали об искусстве, а когда прощались, друг друга одновременно схватили за руки и тут же отпустили, будто обожглись. Возвращалась домой — подкашивались ноги, хотелось лечь прямо в сугроб…

(Из-за слияния ей кажется, что у него тоже кружилась голова от любви и ему тоже хотелось лечь в сугроб)

На следующем уроке, Б. рассказывал про свою семью, вспоминал моменты когда дети были маленькими, называл дочь: «моя девочка», а жену — «наша мамочка». У меня было ощущение, что я ем живых жуков на телевизионном ток-шоу. Мило поговорили потом с Б, я сказала, что буду рада заняться с ним проектом, если приглашение в силе. Б. сказал, что будет тоже рад, но нужно много трудиться. Сказал, что увидимся на следующих уроках. Я ответила: да, увидимся!

Дома написала ему, что больше писать не буду и мы не встретимся. Просто в одно предложение, без объяснения причин. Б. не попрощался.

(Закончила она отношения жирной точкой. Чем это отличается от нормальной точки, опишите. И объясните, почему после жирной точки значимость человека растет?)

Еще недели не прошло, до сих пор думаю о Б., листаю его фотографии и мечтаю. Как отпустить?

(Слово “отпустить” не отражает смысла. Надо отлипнуть, а не отпустить. Пока вам кажется, что вы держите человека, что вы решаете, держать дальше или нет, ничего не получится. Но как только вы сможете понять, что это ваша навязчивость и липкость, перестать бегать за человеком будет легче)

Побочный эффект: Все вокруг кажутся гномами.

Спасибо Вам, Эволюция, за Ваш интерес и за Вашу мудрость. Еще раз: с наступающим!

С уважением, читательница.