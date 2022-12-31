 

Карелин – Ванга назвала имя преемника Путина

31.12.2022, 21:33, Разное
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Личный биограф Ванги Велизар Властимиров в преддверии 2023 года поделился очередной порцией прогнозов известной болгарской ясновидящей.

На этот раз специалист удовлетворил любопытство журналистов относительно преемника нынешнего президента России Владимира Путина.

По словам биографа, следующим главой российского государства будет высокий человек, похожий на медведя, родившийся в Сибири. При этом мужчина достаточно опытен в политике.

– У Ванги чётко написан, что Россия борется за судьбу всего мира, поэтому на место святого Владимира придёт борец, мощный борец из Сибири, настоящий медведь, – сказал Властимиров.

Ведущие журналисты-конспирологи увидели в предсказании достаточно явный намёк на фигуру Александра Карелина – трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе. Спортсмен родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске и после окончания карьеры стал депутатом Госдумы. Сегодня он входит в президиум генерального совета политической партии «Единая Россия», на логотипе которой изображён медведь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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