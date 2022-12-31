Новый – Личное мнение

Каждый Новый год я жду, что наступающий будет легче и лучше, чем уходящий. Видимо, это наивная вера в чудо из детства, когда всё было проще.

Вот пробьют куранты. Загадаем желания. И они сбудутся, потому что не может не сбыться то, чего сильно хочется.



Фото: Соцсети

Каждый год в канун праздника я пишу вам, что теперь всё наладится.

Что сказать вам сегодня, мои дорогие?

А вы знаете, я скажу то же самое. И пусть у каждого — свои печали, тревоги, волнения, все они уйдут, потому что всё в жизни временно.

Развелись? Значит, встретите нового человека. Потеряли работу? Найдёте получше. Заболели? Выздоровеете. И так далее. Главное, самим верить в то, что у вас всё наладится.

Я не обещаю, что новый год будет сказочным. Возможно и нет, как это обычно бывает в жизни.

Но чтобы жить, нужно верить. Нужно помнить, что всё рано или поздно заканчивается. То, от чего вам плохо сейчас, через год не будет иметь скорее всего никакого значения.

Так что давайте встречать Новый год. Я желаю вам всего самого хорошего, мои родные.

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