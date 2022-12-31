 

Тест: сможете ли вы написать поздравление с Новым годом правильно

31.12.2022, 20:50, Разное
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Если вы не можете называть себя грамотным человеком, представленный ниже тест поможет вам составить идеально поздравление с Новым годом. Даже если вы ответили, казалось бы, на самый легкий вопрос неверно, не расстраивайтесь, ведь запутаться может даже самый продвинутый знаток русского языка.

Желаем вам удачи в прохождении теста и поздравляем с новым, 2023 годом!


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