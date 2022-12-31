Bloomberg – оппозиция Венесуэлы покончила с «временным правительством» Гуаидо

Парламент Венесуэлы, возглавляемый оппозицией, проголосовал за то, чтобы ликвидировать «временное правительство» Хуана Гуаидо, который в 2019 году объявил себя победителем президентских выборов и был признан на Западе. Как пишет Bloomberg, это говорит о том, что его миссия, целью которой было свержение Мадуро, провалилась.



AP

Оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства» Хуана Гуаидо. Тем самым, как пишет Bloomberg, они положили конец его миссии, которая за четыре года не смогла способствовать свержению президента Мадуро.

Предложение о ликвидации параллельного правительства прошло голосование в Национальной ассамблее, которую возглавляет оппозиция. Депутаты от трёх из четырёх основных оппозиционных партий проголосовали за лишение Гуаидо статуса исполняющего обязанности президента.

Гуаидо ответил на это решение так: оппозиция сделала то, чего не удалось добиться Мадуро — убрала его. «Если Мадуро отдаст приказ арестовать меня, я буду здесь», — заявил Гуаидо, присутствуя на заседании парламента с помощью веб-трансляции.

Демонтаж теневого правительства Гуаидо знаменует собой конец бесплодных усилий по смене режима в Венесуэле, пишет автор статьи. После того как он объявил о том, что победил на выборах, его признали президентом Венесуэлы в западных странах, он принимал участие в таких конгрессах, как Всемирный экономический форум в Давосе. Однако же, когда стало понятно, что ему не удалось быстро свергнуть Мадуро, его популярность пошла на убыль.

Теперь же многие страны отказались от признания Гуаидо, а недавно избранные левые лидеры в Латинской Америке пытаются восстановить связи с Мадуро. Даже на внутренней арене его поддерживают разве что в партии «Народная воля», членом которой он ранее был.

Это решение может негативно сказаться на выборе единого кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции, предупреждают эксперты. Праймериз у них пройдут в следующем году, перед президентскими выборами 2024 года, на которых, как ожидается, Мадуро будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок. К слову, тогда и у Гуаидо будет возможность снова баллотироваться в президенты Венесуэлы, пишет Bloomberg.