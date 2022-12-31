Во время обстрела первомайской больницы пострадали два медика

При обстреле города Первомайск в Луганской народной республике пострадали два сотрудника медицинского учреждения, сообщил мэр города Сергей Колягин.

По предварительным данным, в результате обстрела больницы ранения получили два работника медицинского учреждения, сообщил Калягин, передает ТАСС.

Он добавил, что украинские военные 31 декабря трижды обстреляли город.

Напомним, в субботу Первомайск подвергся обстрелам, снаряды РСЗО HIMARS упали на территории Первомайской больницы.

—