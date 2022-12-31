Патриарх Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году

Необходимо молиться за то, чтобы в следующем году пришел мир и добрые отношения между народами вернулись, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Нужно молиться за мир в грядущем году, за прекращение междоусобной брани, восстановление добрых отношений между странами и народами, за прекращение разделений и расколов церкви, сообщил патриарх на молебном пении в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

Он также помолился, чтобы Бог «укрепил и умудрил» российского президента Владимира Путина, и воинство, и дал сил РПЦ «стоять на духовной страже», чтобы вести народ ко спасению.

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