 

Патриарх Кирилл призвал молиться за примирение народов в 2023 году

31.12.2022, 20:35, Новости дня
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Необходимо молиться за то, чтобы в следующем году пришел мир и добрые отношения между народами вернулись, призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Нужно молиться за мир в грядущем году, за прекращение междоусобной брани, восстановление добрых отношений между странами и народами, за прекращение разделений и расколов церкви, сообщил патриарх на молебном пении в храме Христа Спасителя, передает РИА «Новости».

Он также помолился, чтобы Бог «укрепил и умудрил» российского президента Владимира Путина, и воинство, и дал сил РПЦ «стоять на духовной страже», чтобы вести народ ко спасению.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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