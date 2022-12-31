Правительство установило предел цены для Газпрома на покупку газа у СП с OMV и Wintershall Dea

Установлена предельная цена газа с Уренгойского и Южно-Русского месторождений газа (2550 рублей и 2390 рублей за 1 тыс. кубометров соответственно), соответствующее постановление выпустило правительство.

Предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения установлен на уровне 2550 рублей за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Предельная цена на газ с участков Южно-Русского газового месторождения до входа в систему магистрального газопроводного транспорта устанавливается в размере 2390 рублей за 1 тыс. кубометров, после входа – 5464 рубля за 1 тыс. кубометров.

До этого президент Владимир Путин ограничил Газпрому покупку газа у совместных с OMV и Wintershall предприятий, с которыми газ добывается на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях.

—