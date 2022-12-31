Набережным Челнам вернут название Брежнев

Комсомольский районный суд Набережных Челнов удовлетворил иск представителя местного парткома КПРФ Ниязова В.В. о незаконности лишения одного из крупнейших городов Татарстана имени генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В ходе рассмотрения дела суд заметил, что в 1988 году была нарушена процедура сбора подписей жителей города, которые впоследствии передали в Москву – их авторы не верифицированы, а за переименование Брежнева в Набережные Челны высказались чуть более 3 тысяч человек 500-тысячного города.

«Решение о переименовании Брежнева в Набережные Челны принималось без должной процедуры общественного мнения, а сам вердикт вынесли в целях политического режима Михаила Горбачёва и его политики Перестройки, приведшей в итоге к распаду СССР», – говорится в пресс-релизе.

Городу вернут название Брежнев 1 января 2023 года.

—