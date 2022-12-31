Мнение: Итоги года от Дмитрия Медведева, предатели-пораженцы и разочаровавшиеся оппозиционеры

1. На днях в «Российской газете» вышла статья Дмитрия Медведева с подведением итогов года для России. Вот некоторые тезисы этой программной статьи, речь в которой идёт не только о прошлом, но и о будущем (ссылка):

Итог первый. Нацизм рядом, но он не пройдет. <…>

Решение о начале специальной военной операции в феврале 2022 г. стало трудным, вынужденным шагом под давлением обстоятельств. Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно. Это стало очевидно уже в конце 2021 г., когда Североатлантический альянс отказался дать гарантии невступления Украины в НАТО. А украинские наркоманы объявили о желании возродить ядерный арсенал. <…>

Самый печальный итог даже не года, а десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, – в том, что уроки Второй мировой западными государствами напрочь забыты. Неонацизм нашел поддержку даже в странах, которые всегда заявляли о своем неприятии гитлеровской идеологии, чья историческая память полна боли, стыда и гнева. <…>

Итог второй. Иллюзии закончились, сегодня нас разделяет с западным миром гораздо больше, чем объединяет. <…>

Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верности слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь – не с кем, не о чем, да и незачем. <…>

Дела и поступки нынешних и бывших западных лидеров поражают спокойным и прямым цинизмом. Как призналась недавно экс-канцлер ФРГ, Минские соглашения, подписанные в 2014 году, были всего лишь ширмой, маскирующей истинные намерения Запада. Их затеяли, чтобы “дать Украине время стать сильнее” и нарастить военную мощь. То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали – при полном попустительстве или прямой помощи “цивилизованных европейцев”.

Очевиден и всеобщий кризис доверия к так называемым развитым странам и созданным ими правовым институтам. <…> Поправшие право западные политики пытаются конфисковать российские активы “без суда и следствия” – то есть попросту украсть. А санкционные режимы против нас и наших союзников вводятся росчерком пера недалеких вашингтонских функционеров и их европейских вассалов. Всё это последний сигнал всем прочим государствам: с англосаксонским миром дел отныне иметь нельзя. Как с ворюгой, мошенником, карточным шулером, от которого можно ждать чего угодно.

На годы, может быть, на десятилетия вперед о нормальных отношениях с Западом можно забыть. Это не наш выбор. Теперь – обойдемся без них, до тех пор, пока к власти там не придет новое поколение разумных политиков. <…>

Итог третий. Эпидемия русофобии требует лечения сильными средствами.

И 2022 год, и как минимум восемь предыдущих, если вести отсчет с “Крымской весны”, прошли под знаком нарастания дикой, иррациональной русофобии в западном мире. <…> Чтобы не отвечать за очевидные собственные промахи, надо было возродить главного врага. Сплотить свои ряды в борьбе с ним, попутно избавившись от нерешительных или инакомыслящих партнеров. Именно так западный мир и поступил. Тем более, одна седьмая часть суши уже сильно раздражала его своим развитием. <…>

Сегодня западные страны снова призывают умножить на ноль нашу страну. <…>

Растоптать Россию, а вместе с ней “Русский мир”, расколоть его или подчинить чужой воле невозможно. Блудливые руки англосаксов и других стран, “присягнувших тьме”, были коротки даже в самые тяжелые для нас времена. Не выйдет и сейчас. <…>

Итог четвертый. Запад загнал себя в клетку. Пусть посидит в изоляции. <…>

Происходящее – прямое следствие системного кризиса на Западе, прежде всего в самих США. Речь не только о замедлении темпов экономического роста и технологического прогресса или о кризисе всех систем управления. Проблема шире. Налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. <…>

Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись. Более того: в современных условиях Запад вообще не в состоянии предложить миру никаких новых идей, которые способны вывести человечество вперед, решить глобальные проблемы, обеспечить коллективную безопасность. Происходит любопытная метаморфоза. В прежние времена термин “железный занавес” означал блокаду неугодных стран или их объединений, которые требовалось тем или иным способом изолировать от остального глобального социума. Сейчас очевидно, что западный мир постепенно превращается в осажденную крепость, входы в которую он наглухо закрывает стенами (кстати, зачастую вполне реальными), запирает и бетонирует изнутри. Сам себя заключает в клетку – пока прочий мир спокойно живет на воле. Туда ему и дорога. Пусть поживет в резервации. <…>

Жесточайшее соперничество Запада и всего остального мира будет идти по нарастающей. Усилятся и противоречия между недавними союзниками по антироссийскому блоку. В перспективе грядет постепенная смена экономического и энергетического укладов в этих странах. Появятся и новые резервные валюты. России же предстоит занять в новом мире свое, особое место, опираясь на новые правила партнерства и сотрудничества с дружественными государствами. И сделать все, чтобы обеспечить свою безопасность, независимость и суверенитет в ключевых сферах, от финансов до науки. <…>

Итог пятый. Апокалипсиса пока не будет. <…>

Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, – это понимание, что Россия будет руководствоваться Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним. Беда в том, что в таком случае никто впоследствии не разберется, что это было – ответно-встречный удар или превентивный. Это, конечно, пугает западных благодетелей, которые долгое время внушали украинскому политическому сброду иллюзию неуязвимости и безнаказанности в обмен на полное послушание. Поэтому западный мир и балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса – с другой.

Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация. Если же мы их не получим – напряжение будет сохраняться неопределенно долго.

Итог шестой. Россия не “выживает”, а живет. Развивается и побеждает. <…>

Нашим врагам не удалось разрушить нашу экономику. В хозяйственной сфере сейчас идет огромная работа, направленная на перезапуск важнейших отраслей, которые обеспечивают безопасность и обороноспособность страны. К работе в условиях санкций постепенно и успешно адаптируется финансовая система. Не получилось нас “отключить и отрезать” от мировой инфраструктуры, задушить запретами и ограничениями. Государство смогло удержать в равновесии валютный рынок и свести к минимуму риски на нем. Инфляция держится в управляемых пределах – первый шок быстро сошел на нет благодаря четким и профессиональным действиям ключевых финансовых институтов. Продолжается стратегическая переориентация всей российской инфраструктуры на рынки дружественных стран. Годовой рост цен в октябре-ноябре 2022 г. замедлился. Государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства. Индексируются зарплаты и пенсии, выплачиваются все пособия.

Уход иностранных компаний с нашего рынка (многие делали это неохотно и под явным давлением своих правительств) не обрушил, как нас пугали, потребительский сектор. Напротив – успешно идет импортозамещение в наиболее важных для людей сегментах. Большинство предприятий не поменяло свои инвестиционные планы на будущий год.

В короткие сроки мы были вынуждены нарастить объемы производства современного оружия, наладить поставки всего необходимого для снабжения фронта и тыла.

2. Ещё одно жёсткое заявление от Дмитрия Медведева (ссылка):



Первое. Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Вне зависимости от юридической квалификации их деяний. Как враги государства, enemy of the state, пользуясь их же любимым американским эквивалентом. За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал.

Второе. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли. Аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда.

Третье. Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование.

На всякий случай: разумеется, речь идёт не о тех, кто уехал из страны, неважно по каким причинам, а о тех, кто активно вредит России. Распространяет клевету про русских солдат, призывает к разным непотребствам, перечисляет деньги американским боевикам.

У тех, кто помнит историю нашей страны, неизбежно возникает аналогия с большевиками, которые во время Русско-Японской войны и Первой мировой войны стояли на пораженческих позициях. Ленин провозгласил тезис о «превращении войны империалистической в войну гражданскую». К сожалению, тогда предателям-пораженцам удалось воплотить в жизнь свои идеи. Впоследствии, при товарище Сталине, многих ленинских соратников и вправду признали «врагами народа» и репрессировали (но далеко не всех, и не за участие в революции, а по другим обвинениям).

В российских школьных учебниках истории до сих пор непропорционально много и с нелепым сочувствием пишут о революционерах и террористах. Пожалуй, стоило бы больше рассказывать о политиках-государственниках и патриотах России, ставить им памятники, называть в их честь улицы.

3. Блогер keleg пишет (ссылка):

Прочитал вот у Анички Долгаревой, что когда-то она на оппозиционные митинги ходила со знакомым… а теперь она — фронтовая поэтесса, а тот знакомый недавно погиб на фронте. Воюя с российской стороны.

Среди моих знакомых, активных «ватников» как-то поразительно много тех, кто с десяток лет назад был в оппозиции и разочаровался. Я и сам из таких.

Власть наша далека от совершенства, но оппозиция ей совершенно инфернальна в своей неконструктивности.

Большой ошибкой было бы в нынешней ситуации сходу записывать всех недовольных и оппозиционно настроенных граждан во «враги народа». Оппозиция и недовольство властью – это нормально, особенно в молодости. Ненормально пораженчество и стремление разрушить собственную страну.

Порядочный человек неизбежно должен менять свою точку зрения по мере того, как узнаёт новые факты и переосмысливает свою картину мира. Поэтому, действительно, многие сегодняшние патриоты и государственники – вчерашние разочаровавшиеся оппозиционеры.