Мнение: О трёх признаках большого поражения России… Это — всё?

Развязка всё ближе…

Уже и до самых упоротых это начало доходить. А те из них, кто поумнее, активно пытаются переобуться на лету перестроиться под новые обстоятельства. Впрочем, это их вряд ли спасёт: интернет помнит всё ©.

Кому за это возносить благодарности? Разумеется, трижды величайшему геополитику современности. Для которого сейчас «придворные» отчаянно пытаются найти позитивную повестку. Хотя бы и в «индюшатниках».

Но трёх грозных признаков это не перебьёт…

Они же — и три великих про…люба «величайшего геополитика современности».

В чём они? Лаконично, ёмко и по пунктам всё разложил — нежданчик-с! — самый «прокремлёвский» Сергей Марков. Которого, по слухам, всё же отлучили в последнее время от эфиров на федеральных телеканалов, ибо слишком уж заигрался в «правдорубство». Впрочем, выросшая способность к адекватной рефлексии у недавних «верных» — тоже #симптом.

Итак, признания и признаки.

Первое. Российская государственность оказалась перед труднейшим испытанием (которое провалила — А.Н.). Признаки:

1. Оказалось, что армия России вне ядерной компоненты — не такая сильная, как все ожидали. Вторая ли это армия мира? Засомневались многие.

2. Российская разведка проиграла весь раунд американской разведке. Киевский режим не рухнул, украинские военные не перешли на сторону России и не отошли в сторону.

3. Оказалось, что Российская государство допускает огромные ошибки. [Из-за которых теперь…]

4. Огромная враждебная коалиция, включающая в себя десятки самых развитых государств мира, поставила задачу ликвидации российской государственности вообще. [Ввиду чего…]

5. Российское государство должно одновременно внутренне перестроиться и защитить страну от уничтожения (на что органически неспособно — А.Н.).

Тут, по правде говоря, надо бы уточнить, что #государственность эта — не российская, а именно путинская, то есть, объективно говоря, антироссийская. На возражение о том, что «российский народ» все 20+ лет всё это поддерживал, следует тот ответ, что первые и последние по-настоящему честные и демократичные #выборы в современной России состоялись… в 1991 году — ещё во времена #СССР. Ни парламентская кампания 1993 года, проходившая всего через два месяца после расстрела танками Белого дома в Москве, ни тем более «перевыборы» Бориса Ельцина 1996 года, не говоря уже о «беспределе» 1999 г. и срежессированной президентской кампании 2000 г. сколько-нибудь легитимными, честными и демократическими выборами уже не являлись. А дальше стало только ещё хуже, вплоть до абсолютно непрозрачных голосований «по интернету» и «на пеньках».

Второе. США — главный победитель 2022 года. Особенно президент Джо #Байден. Он и не ожидал такой огромной (точнее, разгромной — А.Н.) победы.

1. #США готовились не признавать «аннексии» Украины со стороны России. А киевский режим полностью сохранился. Потом весной США готовились к «заморозке» конфликта. А оказалось, что #армия России отступает. И США ставят сейчас целью нанести военное поражение России, вытеснить её на границы 1991 года. И перенести конфликт на территорию России.

2. Европа полностью признала доминирование США и готова выполнить почти любой приказ США.

3. #Китай видит силу США и старается держаться в тени.

4. Все страны мира видят силу США и их решимость и буквально трепещут от страха применения вторичных и прямых санкций США.

5. В общем США на пути к перезагрузке однополярного мира со своим полным доминированием…

Выстоит ли тут #Россия практически в одиночку? Ну, вопрос кажется риторическим…

Но кто автор сего «блистательного» плана, по которому с самого начала шла спецоперация?

Третье. Чуть подробнее про того, кого #Кремль решил считать «стратегическим союзником». Что нужно России от Китая сейчас? Чтобы #Китай:

1. Предоставил массивы своего оружия. В СВО сейчас нужны именно массивы.

2. Предоставил большое количество беспилотников и производил много беспилотников по заказу армии России и чтобы было налажено производство беспилотников на территории России.

3. Прямо и быстро производил по прямому заказу армии России большие объёмы военных товаров, таких как средства связи, бронежилеты, каски и всё другое.

4. Не пытался воспользоваться санкциями США против России и не пытался сильно снизить цены на #нефть и газ из России.

5. А ценность слов [о стратегическом партнёрстве] становится все меньше.

И это — тоже признак, поскольку «лидеры Китая и Индии говорят Владимиру Путину примерно одно и то же: Владимир, очень желательно завершить спецоперацию… как можно быстрее, и если не получается победить, то нужно постараться как то по-другому всё прекратить, потому что мы все серьёзно страдаем…, и чем дальше, тем больше». Но «по-другому всё прекратить» сейчас Кремлю можно только через полную и безоговорочную — с репарациями, Гаагой, покаянием и прочими прелестями Vae victis. Кто кого дожмёт в итоге? Вопрос опять кажется риторическим…

И если обо всём этом, в открытую и невозбранно, вовсю трубят «прокремлёвские», очевидно ретранслируя настрой своих кураторов, то…

Всё ведь уже окончательно ясно?

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