К закрытию года рубль подорожал на 6,8% к доллару и на 13,8% к евро

Сильным ростом рубль завершил последний день торгов на Московской бирже. По данным торговой площадки, доллар оказался на уровне 69,9 рубля, а евро – 74,3 рубля.

На закрытии торгов китайский юань предлагался за 9,9 рубля. По итогам года к доллару рубль вырос на 6,84%, к юаню – на 18,26%, к евро – на 13,76%.

По данным “БКС-ВОРЛД ИНВЕСТМЕНТС”, 2022 год был периодом крайней волатильности иностранных валют. Аналитики считают, что это связано с высокими экспортными доходами и окончанием действия бюджетного правила. После начала СВО весной курс доллара резко пошел вверх и достиг исторического максимума в 121,52 рубля. Курс евро в тот же момент вырос до 130,5 рублей. На международном рынке Forex цена доллара достигла 177,26 рубля, побив все предыдущие рекорды.

Антон Силуанов, глава Министерства финансов, сообщил, что в декабре рубль начал падать. С начала месяца доллар по отношению к российской валюте подорожал на 14,6%. Потолок цен на российские нефть и газ, а также увеличение российского импорта были двумя основными факторами, которые оказали давление на рубль.

Георгий Остапкович (директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) ранее заявил, что 80 рублей могут стать максимальной стоимостью доллара, если он продолжит расти. По словам экономиста, на курс валюты могут влиять как Центральный банк России, так и Министерство финансов. Если доллар поднимется выше 80 рублей, власти вмешаются в ситуацию, чтобы стабилизировать ее.