 

В Канаде скончался филолог, придумавший украинский язык

31.12.2022, 19:33, Разное
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В столице канадской провинции Онтарио Торонто прошла церемония прощания с известным филологом Иваном Цукерманенко, создателем литературного украинского языка.

В последний путь доктора филологии пришли проводить больше тысячи человек, в том числе генерал армии Канады Пол Винник, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив и депутат Палаты общин Борис Вжесневский.

«Сложно переоценить вклад Ивана Израилевича в украинскую культуру. Он подарил миру наш великий язык, обобщив многовековой опыт предков. Спи спокойно, дорогой друг, твоё дело в надёжных руках», – отметил Вжесневский.

Иван Цукерманенко родился в 1918 году в колонии Израилевка Одесской губернии. В 1936 он стал самым молодым членом ЦК Украины и одним из главных идеологов украинизации. После XX съезда ЦК КПСС Цукерманенко отказался поддержать Хрущёва и был вынужден уйти в отставку. Опасаясь за свою жизнь, он по подложным документам выехал из СССР в США.

«Был реальный риск, что его арестуют или расстреляют. Поэтому друзья отца купили поддельные документы о его еврейском происхождении, по которым он выехал в Америку», – рассказала дочь Цукерманенко Рахиль.

С 1972 года Цукерманенко жил в Канаде, где больше 40 лет возглавлял кафедру украинской истории и филологии в университете Торонто.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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