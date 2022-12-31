 

Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран

31.12.2022, 19:22, Разное
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Представляем тест “Как отмечают Новый год в разных странах?” и предупреждаем – простых вопросов там нет (впрочем, для кого-то они не покажутся сложными). Чтобы ответить правильно, нужно знать, кто такой гном Юль Томтен, где находится огромные песочные часы, а также какой народ использует такой музыкальный инструмент, как шофар.

Желаем вам удачи в прохождении необычного теста и, конечно же, поздравляем с Новым Годом!


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