Тест: знаете ли вы новогодние традиции разных стран

Представляем тест “Как отмечают Новый год в разных странах?” и предупреждаем – простых вопросов там нет (впрочем, для кого-то они не покажутся сложными). Чтобы ответить правильно, нужно знать, кто такой гном Юль Томтен, где находится огромные песочные часы, а также какой народ использует такой музыкальный инструмент, как шофар.

Желаем вам удачи в прохождении необычного теста и, конечно же, поздравляем с Новым Годом!