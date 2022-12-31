В России запретили прокат кинокартин с пропагандой ЛГБТ

Основания для отказа от проката в РФ пополнились запретом на пропаганду ЛГБТ, соответствующее постановление выпустило российское правительство.

Постановление вышло в исполнение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, изменения вносятся в правила выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения фильмов, передает ТАСС.

В список оснований для отказа от проката добавили еще одно – если лента содержит материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Также в правила внесен пункт о том, что Минкультуры может привлечь к рассмотрению вопросов о выдаче и отзыве прокатных удостоверений ведомственный экспертный совет по оценке фильмов.

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