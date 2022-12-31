ВСУ обстреляли больницу в Первомайске в ЛНР
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Город Первомайск в Луганской народной республике подвергся обстрелам, их целью стала Первомайская больница, сообщил мэр города Сергей Колягин.
На территорию медицинского учреждения с периодичностью в 20 минут прилетели несколько ракет, выпущенных реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил Колягин, передает РИА «Новости».
Данные о пострадавших выясняются.
До этого представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявляло об обстрелах по Первомайску.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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