 

ВСУ обстреляли больницу в Первомайске в ЛНР

31.12.2022, 19:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Город Первомайск в Луганской народной республике подвергся обстрелам, их целью стала Первомайская больница, сообщил мэр города Сергей Колягин.

На территорию медицинского учреждения с периодичностью в 20 минут прилетели несколько ракет, выпущенных реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил Колягин, передает РИА «Новости».

Данные о пострадавших выясняются.

До этого представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявляло об обстрелах по Первомайску.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / Несколько провинций Канады ограничили использование вакцины AstraZeneca

29.09.20 / Продажи автомобилей в Санкт-Петербурге в августе выросли на 2%

02.09.20 / Facebook удалил сеть аккаунтов, связанных с российской “фабрикой троллей”

04.08.21 / “Не будет повышенных тонов и шантажа”. Кулеба начал визит в США

29.05.21 / Оккупанты стреляли в сторону Пивничного из ПТРК – украинская сторона СЦКК

04.07.21 / В Xiaomi создали универсальный зонт оригинальной конструкции

26.11.21 / Японские ученые пояснили, как смех влияет на мышление человека

07.12.21 / Цена газа в Европе поднялась выше 1,1 тыс. долларов

02.01.22 / Здание бывшей конторы Лукьяновского еврейского кладбища передадут в аренду Мемориальному центру “Бабий Яр”

11.06.21 / Spiegel – НАТО планирует распространить 5-ю статью устава и на космос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика