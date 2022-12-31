ВСУ обстреляли больницу в Первомайске в ЛНР

Город Первомайск в Луганской народной республике подвергся обстрелам, их целью стала Первомайская больница, сообщил мэр города Сергей Колягин.

На территорию медицинского учреждения с периодичностью в 20 минут прилетели несколько ракет, выпущенных реактивной системой залпового огня HIMARS, сообщил Колягин, передает РИА «Новости».

Данные о пострадавших выясняются.

До этого представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины заявляло об обстрелах по Первомайску.

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