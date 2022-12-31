Установлены квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов за пределы ЕАЭС

Правительство установило тарифные квоты на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции за пределы ЕАЭС из новых российских регионов.

Тарифные квоты на вывоз с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области за пределы РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, устанавливаются с 1 января по 31 августа, передает ТАСС.

Квоты затрагивают пшеницу и меслин, ячмень, кукурузу, соевые бобы, семена рапса.

Тарифную квоту распределят высшие должностные лица регионов.

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