Установлены квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов за пределы ЕАЭС
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Правительство установило тарифные квоты на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции за пределы ЕАЭС из новых российских регионов.
Тарифные квоты на вывоз с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области за пределы РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, устанавливаются с 1 января по 31 августа, передает ТАСС.
Квоты затрагивают пшеницу и меслин, ячмень, кукурузу, соевые бобы, семена рапса.
Тарифную квоту распределят высшие должностные лица регионов.
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