 

Установлены квоты на вывоз сельхозпродукции из новых регионов за пределы ЕАЭС

31.12.2022, 19:05, Новости дня
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Правительство установило тарифные квоты на вывоз некоторых видов сельскохозяйственной продукции за пределы ЕАЭС из новых российских регионов.

Тарифные квоты на вывоз с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области за пределы РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, устанавливаются с 1 января по 31 августа, передает ТАСС.

Квоты затрагивают пшеницу и меслин, ячмень, кукурузу, соевые бобы, семена рапса.

Тарифную квоту распределят высшие должностные лица регионов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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