Лия Ахеджакова: С Новым Годом всех, у кого «невосторженный образ мыслей»!

Хочу поздравить всех добрых людей с наступающим Новым годом — всех: и зрителей моих, и тех, кто никогда не видел меня ни на сцене, ни в фильмах моего любимого Эльдара Александровича Рязанова. Особо хочу поздравить уже, видимо, постаревших мальчиков и девочек, которые видели меня в ТЮЗе в роли поросенка Нуф-Нуфа и ослика Иа-Иа.

Не знаю, каким будет следующий год, но желаю всем, кто в тревоге, у кого душа болит, кто со страхом ждет завтрашний день, — надежды, утешения, нечаянной радости. Пусть этот Новый год принесет нам всем мир и уважение, сострадание и бережное отношение к человеку.

Хочу поздравить с Новым годом моих партнеров и коллег — и тех, с кем довелось играть на сцене, и тех, кем я сама, сидя в зале, восхищаюсь. Я благодарный зритель, я выросла в театре и всю жизнь отдала театру. Поздравляю с Новым годом тех партнеров и коллег, которые не уехали и продолжают служить своему делу, несмотря ни на что, и тех, кто уехал и, может, тоскует по своему утраченному театру.

Желаю им найти и там, далеко от дома, свой театр, свою сцену — оказывается, мир тесен, актеры найдут своего зрителя, как бы жестоко не обошлась с ними судьба, а зрители — они не оставят своих актеров, режиссеров, драматургов,

поддержат их, оценят их труд, самоотверженность и гражданскую честность. Поздравляю с Новым годом (что он нам принесет, какие сюрпризы?) режиссеров и актеров, у которых исчезли с театральных афиш любимые спектакли. За что? Ответ у Стругацких в «Трудно быть богом»: «розги за невосторженный образ мыслей». Хочу поздравить с Новым годом всех-всех людей с «невосторженным образом мыслей», а «розги»… это наша традиция.

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