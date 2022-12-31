Мнение: О новогодних подарках для Путина от ВСУ… Москве приготовиться?

Говорят в народе — «как аукнется, так и откликнется».

В последний день уходящего 2022-го, когда главные хлопоты у нормальных людей — ёлка, подарки, салаты, шампанское и т.п., на части Украины вновь звучит воздушная тревога. Что ж, у военных свои задачи и цели, а календарь им не указ.

Но…

Долг платежом красен, как известно. О чём россиянам неожиданно напомнили… в МО РФ. Отчего как-то совсем «не празднично» стало.

В Минобороны России сообщили, что около 20 тыс. военнослужащих обеспечат противовоздушную оборону Москвы в новогодние праздники. При этом «более 1800 военнослужащих 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Воздушно-космических сил заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь». Понятно, что эти заявления — попытка успокоить нервы москвичам, бо #столица слухами полнится. Но всё же…

ПВО и ПРО Москвы всегда и во все прежние времена состояли на дежурстве в Новый год, как и в каждые из 365 дней года. Однако специально стране об этом в канун боя курантов обычно не сообщалось, тем более — с подробностями. Сейчас вот сделано исключение. Явно неспроста.

Кого-то, наверное, заверения, что «московское небо на замке», могут и успокоить. А кого-то, наоборот, лишь встревожить. Ибо уже и на одиннадцатом месяце спецоперации по демилитаризации Украины москвичам всё же приходится с тревогой вглядываться в низкие московские облака. А что чувствуют белгородцы и воронежцы?

В общем, успех, да?

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